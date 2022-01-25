Джерело - Футбол News.
Харківський Металіст має намір увійти до єврокубкової зони в наступному сезоні.
Про це розповів новачок клубу Хуан Касарес.
"Я хочу разом з командою вийти в УПЛ і наступного сезону пробитися до єврокубків - Ліги Європи або Ліги чемпіонів. Я нещодавно приєднався до команди та практично нікого не знаю, але впевнений, що дуже швидко це виправлю", - заявив гравець.
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"Розумію, що за фізичними кондиціями я можу трохи відставати від команди. Наполегливо працюватиму і планую взяти участь у спарингу наприкінці тижня", - сказав Касарес.
Нагадаємо, на матч легенд Металіста реалізовано вже 21 500 квитків.