Харківський Металіст має намір увійти до єврокубкової зони в наступному сезоні.

Про це розповів новачок клубу Хуан Касарес.

"Я хочу разом з командою вийти в УПЛ і наступного сезону пробитися до єврокубків - Ліги Європи або Ліги чемпіонів. Я нещодавно приєднався до команди та практично нікого не знаю, але впевнений, що дуже швидко це виправлю", - заявив гравець.