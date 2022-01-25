Джерело - Manchester Evening News.
Манчестер Юнайтед вже розпочав підготовку до літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Manchester Evening News
Влітку клуб планує здійснити до чотирьох трансферів на вхід. Найслабшим місцем у команді керівництво вважає півзахист, його прагнутимуть підсилити насамперед.
Зазначається, що взимку трансфери на вхід є малоймовірними, оскільки заявка Юнайтед переповнена. Наразі в команді 29 гравців.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед склав список кандидатів на посаду тренера.