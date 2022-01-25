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Манчестер Юнайтед може підписати чотирьох новачків улітку

Сьогодні 08:39 209 0
Манкуніанці хочуть підсилити деякі лінії
Манчестер Юнайтед може підписати чотирьох новачків улітку
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед вже розпочав підготовку до літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Manchester Evening News

Влітку клуб планує здійснити до чотирьох трансферів на вхід. Найслабшим місцем у команді керівництво вважає півзахист, його прагнутимуть підсилити насамперед.

Зазначається, що взимку трансфери на вхід є малоймовірними, оскільки заявка Юнайтед переповнена. Наразі в команді 29 гравців.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед склав список кандидатів на посаду тренера.

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