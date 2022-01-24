Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Вольфсбергом у рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
24 січня
Голи: 1:0 - 37 Лочошвілі, 1:1 - 77 Судаков, 1:2 - 80 Мораес, 1:3 - 88 Тете, 1:4 - 90 Мораес
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Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Вольфсбергом у рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
24 січня
Голи: 1:0 - 37 Лочошвілі, 1:1 - 77 Судаков, 1:2 - 80 Мораес, 1:3 - 88 Тете, 1:4 - 90 Мораес