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Вольфсберг - Шахтар 1:4. Огляд матчу

Сьогодні 19:43 652 0
Мораес оформив дубль
Вольфсберг - Шахтар 1:4. Огляд матчу
#Вольфсберг, #Контрольний поєдинок, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув розгромну перемогу над Вольфсбергом у рамках контрольного поєдинку.

Контрольний поєдинок

24 січня

Вольфсберг - Шахтар 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Лочошвілі, 1:1 - 77 Судаков, 1:2 - 80 Мораес, 1:3 - 88 Тете, 1:4 - 90 Мораес

Раніше Шахтар U-19 поступився МТК на зборах.

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