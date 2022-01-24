Бразилець може отримати українське громадянство

Джерело - Чемпіон.

Шахтар розглядає варіант із натуралізацією Алана Патріка.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Він прожив в Україні достатньо часу, щоб отримати українське громадянство.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсберг.