Джерело - Чемпіон.
Шахтар розглядає варіант із натуралізацією Алана Патріка.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
Він прожив в Україні достатньо часу, щоб отримати українське громадянство.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсберг.
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Джерело - Чемпіон.
Шахтар розглядає варіант із натуралізацією Алана Патріка.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
Він прожив в Україні достатньо часу, щоб отримати українське громадянство.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсберг.