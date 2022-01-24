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Шахтар може натуралізувати Патріка

Сьогодні 19:13 475 1
Бразилець може отримати українське громадянство
Шахтар може натуралізувати Патріка
#Збірна України з футболу, #Патрік, #Ігор Циганик, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар розглядає варіант із натуралізацією Алана Патріка.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Він прожив в Україні достатньо часу, щоб отримати українське громадянство.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсберг.

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