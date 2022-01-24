Чорноморець переглядає брата ексворотаря Зорі

Чорноморець може підписати голкіпера

У Чорноморці на перегляді перебуває 22-річний боснійський воротар Філіп Василь, який є молодшим братом ексголкіпера Зорі Ніколи Василя.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Попереднім клубом голкіпера був боснійський Травник. За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця оцінюється у 125 тисяч євро.

У команді Романа Григорчука зараз у турецькому Белеку тренуються п'ятеро воротарів: Євген Паст, Данило Варакута, Владислав Кучерук, Володимир Кринський, Філіп Василь.

Загалом на тренувальному зборі в Туреччині у таборі Чорноморця перебуває 16 запрошених футболістів.

Нагадаємо, Чорноморець зіграв унічию з Дрітою.