Головне
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:12 1069 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:06 9111
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 19:56 9832
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Сьогодні 18:52 508
АПЛ. Челсі - Тоттенгем: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:19 2473
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 17:08 19460
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Сьогодні 16:56 374
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Сьогодні 14:26 598
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 10:48 12949 2
Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open
Сьогодні 10:41 220
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Монако програло Монпельє, Ренн поступився Клермону. Результати матчів 22 туру Ліги 1

Сьогодні 19:56 410 0
Ніцца піднялася на друге місце у турнірній таблиці
Монако програло Монпельє, Ренн поступився Клермону. Результати матчів 22 туру Ліги 1
#Бордо, #Монако, #ПСЖ, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 23 січня

Мец - Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Тюрам, 0:2 - 86 Гуірі (пен)

Анже - Труа 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Домінгез, 1:1 - 26 Мангані(П), 2:1 - 37 Мангані(П)

Бордо - Страсбур 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 17 Уїджо, 2:0 - 21 Еліс, 3:0 - 39 Уїджо, 3:1 - 43 Гамейро, 3:2 - 57 Гамейро, 4:2 - 90 Уїджо, 4:3 - 90+7 Маджід

Клермон - Ренн 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Сантамарія, 1:1 - 60 Да Кунья, 2:1 - 71 Телл

Нант - Лор’ян 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Джіротто, 2:0 - 53 Коло Муані, 2:1 - 56 Моффі, 3:1 - 69 Букарі, 3:2 - 85 Сумано, 4:2 - 86 Губбельс

Монпельє - Монако 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Вахі, 2:0 - 32 Мавідіді, 2:1 - 34 Бен Єддер, 2:2 - 82 Вандерсон, 3:2 - 90+1 Мавідіді

Сьогодні, 23 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. ПСЖ - Реймс

Нагадаємо Ліон мінімально переграв Сент-Етьєн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джима виступить у мас-старті на етапі Кубка світу в Антгольці Джима виступить у мас-старті на етапі Кубка світу в Антгольці 3419
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 12949 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 9111
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 40880
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9832
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19460