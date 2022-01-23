Монако програло Монпельє, Ренн поступився Клермону. Результати матчів 22 туру Ліги 1

Ніцца піднялася на друге місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

22 тур, 23 січня

Мец - Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Тюрам, 0:2 - 86 Гуірі (пен)

Анже - Труа 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Домінгез, 1:1 - 26 Мангані(П), 2:1 - 37 Мангані(П)

Бордо - Страсбур 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 17 Уїджо, 2:0 - 21 Еліс, 3:0 - 39 Уїджо, 3:1 - 43 Гамейро, 3:2 - 57 Гамейро, 4:2 - 90 Уїджо, 4:3 - 90+7 Маджід

Клермон - Ренн 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Сантамарія, 1:1 - 60 Да Кунья, 2:1 - 71 Телл

Нант - Лор’ян 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Джіротто, 2:0 - 53 Коло Муані, 2:1 - 56 Моффі, 3:1 - 69 Букарі, 3:2 - 85 Сумано, 4:2 - 86 Губбельс

Монпельє - Монако 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Вахі, 2:0 - 32 Мавідіді, 2:1 - 34 Бен Єддер, 2:2 - 82 Вандерсон, 3:2 - 90+1 Мавідіді

Сьогодні, 23 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. ПСЖ - Реймс

Нагадаємо Ліон мінімально переграв Сент-Етьєн.