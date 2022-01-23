Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулося 4 матчі в рамках 23 туру італійської Серії А.

Спеція Віктора Коваленка здобула мінімальну перемогу над Сампдорією. Українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 64 хвилини.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 тур, 23 січня

Кальярі - Фіорентина 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Жоау, 1:1 - 75 Одріосола

Наполі - Салернітана 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Жезс, 1:1 - 33 Бонаццолі, 2:1 - 45+3 Мертенс(П), 3:1 - 47 Ррахмані, 4:1 - 53 Інсіньє(П)

Спеція - Сампдорія 1:0

Гол: 1:0 - 69 Верде

Торіно - Сассуоло 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Санабрія, 1:1 - 88 Распадорі

Сьогодні, 23 січня, в італійській Серії А відбудеться ще 2 матчі:

19:00. Емполі - Рома

21:45. Мілан - Ювентус

Нагадаємо Інтер вирвав перемогу у Венеції у 23 турі Серії А.