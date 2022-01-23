Голкіпер перейшов з Олімпіка

Джерело - ФК Металіст.

Футбольний клуб Металіст підписав контракт із воротарем Владиславом Рибаком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Владислав Рибак народився 5 липня 2001 року в Умані Черкаської області. Починав займатись футболом у ДЮСШ № 1 Умані (тренери - Олександр Казанюк та Геннадій Лісовий).

У 2017-2021 роках був гравцем луганської Зорі. Нинішній сезон розпочинав у складі донецького Олімпіка. Провів 10 матчів у Першій лізі (з них 6 - без пропущених м'ячів) та 2 гри у Кубку України.

У Металісті Владислав Рибак виступатиме під номером 25.

Раніше Металіст підписав Касареса.