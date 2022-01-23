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Ібрагімович: Я порадив Мбаппе перейти у Реал

Сьогодні 11:55 227 0
Швед дав пораду нападнику ПСЖ
Ібрагімович: Я порадив Мбаппе перейти у Реал
#Златан Ібрагімович, #Кіліан Мбаппе

Джерело - lequipe.fr.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе свою кар’єру потрібно продовжити у мадридському Реалі.

Про це заявив нападник Мілану Златан Ібрагімович.

“Тільки Кіліан може відповісти вам, де він повинен продовжувати свою кар'єру. Це залежить від того, чого він хоче, що він думає. Щодо мене, то я б на його місці пішов. ПСЖ необхідно постаратися утримати його. Але все вирішуватиме Кіліан. ПСЖ, очевидно, хоче зберегти його, але чи хоче він залишитися?

Я думаю, що є й інші клуби, які хочуть його отримати: якщо ви спортивний директор і у вас є кошти, і ви не хочете брати Мбаппе, ви займаєтеся неправильним бізнесом. Коли до мене за порадою звернувся сам Кіліан, я сказав йому: “На твоєму місці я перейшов би в Реал”.

У мене була можливість грати в різних командах, у різних країнах, із різними чемпіонами, і саме так я вчився і ріс. На мою думку, грати в рідній країні всю свою кар'єру простіше. Коли ви зберете свої речі і вирушите в інші місця, це буде пригода”, - сказав Ібрагімович.

Нагадаємо ПСЖ запропонував Мбаппе короткостроковий контракт.

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