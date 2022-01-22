Джерело - Meta-ratings.
Нападник Владислав Ванат та голкіпер Владислав Кучерук, які орендовані Чорноморцем у Динамо, приєдналися до одеського клубу на зборі в Туреччині після хвороби
Про це повідомляє Meta-ratings.
Є домовленість, що обидва футболісти проведуть другу частину чемпіонату у складі Чорноморця на правах оренди.
Якщо їхня гра влаштує Романа Григорчука, клуби можуть розпочати переговори про повноцінні переходи гравців до одеського клубу.
Нагадаємо, Чорноморець здобув перемогу в спарингу з Лехією.