Гравці вилікувалися і повернулися до тренувань

Нападник Владислав Ванат та голкіпер Владислав Кучерук, які орендовані Чорноморцем у Динамо, приєдналися до одеського клубу на зборі в Туреччині після хвороби

Про це повідомляє Meta-ratings.

Є домовленість, що обидва футболісти проведуть другу частину чемпіонату у складі Чорноморця на правах оренди.

Якщо їхня гра влаштує Романа Григорчука, клуби можуть розпочати переговори про повноцінні переходи гравців до одеського клубу.

Нагадаємо, Чорноморець здобув перемогу в спарингу з Лехією.