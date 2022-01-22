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Ванат та Кучерук приєдналися до Чорноморця

Сьогодні 17:31 394 0
Гравці вилікувалися і повернулися до тренувань
Ванат та Кучерук приєдналися до Чорноморця
#Ванат, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Кучерук

Джерело - Meta-ratings.

Нападник Владислав Ванат та голкіпер Владислав Кучерук, які орендовані Чорноморцем у Динамо, приєдналися до одеського клубу на зборі в Туреччині після хвороби

Про це повідомляє Meta-ratings.

Є домовленість, що обидва футболісти проведуть другу частину чемпіонату у складі Чорноморця на правах оренди.

Якщо їхня гра влаштує Романа Григорчука, клуби можуть розпочати переговори про повноцінні переходи гравців до одеського клубу.

Нагадаємо, Чорноморець здобув перемогу в спарингу з Лехією.

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