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Манчестер Сіті втратив очки в матчі з Саутгемптоном, МЮ вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка. Результати 23 туру АПЛ

Вчора 21:24 1113 0
Відбулися чергові матчі в чемпіонаті Англії
Манчестер Сіті втратив очки в матчі з Саутгемптоном, МЮ вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка. Результати 23 туру АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Брентфорд, #Буендіа, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Олександр Зінченко, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося п'ять матчів.

Астон Вілла мінімально переграла Евертон Віталія Миколенка. 

Вест Гем Андрія Ярмоленка поступився Манчестер Юнайтед. Українець провів увесь матч на лаві для запасних.

Манчестер Сіті без Олександра Зінченка не зміг перемогти Саутгемптон.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 22 січня

Евертон - Астон Вілла 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+3 Буендіа

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Рашфорд

Лідс - Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Шелві

Брентфорд - Вулвергемптон 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Моутінью, 1:1 - 71 Тоні, 1:2 - 78 Невіш

Саутгемптон - Манчестер Сіті 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Вокер-Пітерс, 1:1 - 65 Ляпорт

Нагадаємо, Миколенко пропускав матч з Астон Віллою через травму.

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