Евертон без Миколенка поступився Астон Віллі. Результати 23 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла мінімально переграла Евертон у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Буендіа наприкінці першого тайму.
Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 22 січня
Евертон - Астон Вілла 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+3 Буендіа
Сьогодні, 22 січня, в рамках чемпіонату Англії відбудеться ще 4 матчі:
17:00. Брентфорд - Вулвергемптон
17:00. Лідс - Ньюкасл Юнайтед
17:00. Манчестер Юнайтед - Вест Гем
19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті
Нагадаємо, Миколенко пропускає матч з Астон Віллою через травму.