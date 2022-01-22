Евертон без Миколенка поступився Астон Віллі. Результати 23 туру АПЛ

Єдиний гол у матчі забив Буендіа наприкінці першого тайму

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла мінімально переграла Евертон у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Буендіа наприкінці першого тайму.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 22 січня

Евертон - Астон Вілла 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+3 Буендіа

Сьогодні, 22 січня, в рамках чемпіонату Англії відбудеться ще 4 матчі:

17:00. Брентфорд - Вулвергемптон

17:00. Лідс - Ньюкасл Юнайтед

17:00. Манчестер Юнайтед - Вест Гем

19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті

Нагадаємо, Миколенко пропускає матч з Астон Віллою через травму.