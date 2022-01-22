Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося три матчі.
Астон Вілла мінімально переграла Евертон Віталія Миколенка.
Вест Гем Андрія Ярмоленка поступився Манчестер Юнайтед. Українець провів увесь матч на лаві для запасних.
Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 22 січня
Евертон - Астон Вілла 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+3 Буендіа
Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+3 Рашфорд
Лідс - Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Шелві
Брентфорд - Вулвергемптон 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Моутінью, 1:1 - 71 Тоні, 1:2 - 78 Невіш
Сьогодні, 22 січня, в рамках чемпіонату Англії відбудеться ще один матч:
19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті
Нагадаємо, Миколенко пропускав матч з Астон Віллою через травму.