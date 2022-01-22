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Евертон без Миколенка поступився Астон Віллі, МЮ вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка. Результати 23 туру АПЛ

Сьогодні 19:25 726 0
Відбулися чергові матчі в чемпіонаті Англії
Евертон без Миколенка поступився Астон Віллі, МЮ вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка. Результати 23 туру АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Брентфорд, #Буендіа, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Лідс, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося три матчі.

Астон Вілла мінімально переграла Евертон Віталія Миколенка. 

Вест Гем Андрія Ярмоленка поступився Манчестер Юнайтед. Українець провів увесь матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 22 січня

Евертон - Астон Вілла 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+3 Буендіа

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Рашфорд

Лідс - Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Шелві

Брентфорд - Вулвергемптон 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Моутінью, 1:1 - 71 Тоні, 1:2 - 78 Невіш

Сьогодні, 22 січня, в рамках чемпіонату Англії відбудеться ще один матч:

19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті

Нагадаємо, Миколенко пропускав матч з Астон Віллою через травму.

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