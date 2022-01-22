Лєднєв пояснив перехід у Фегервар

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв зважився на трансфер у Фегервар, оскільки відчуває довіру з боку угорського клубу,

Про це розповів сам футболіст.

"Фегервар добре відомий у футбольному світі, і я відчуваю, що це чудова нагода для мене показати свої навички і допомогти команді досягти цілей. Уболівальники можуть бути впевнені, що я завжди намагатимуся викладатися на полі на сто відсотків. Я відчуваю довіру з боку клубу і хочу віддячити за це гарною грою та голами", - заявив Леднєв.