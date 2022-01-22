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Лєднєв пояснив перехід у Фегервар

Сьогодні 15:27 281 0
Богдан Лєднєв прокоментував трансфер у Фегервар
Лєднєв пояснив перехід у Фегервар
#Динамо Київ, #Лєднєв, #Фегервар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв зважився на трансфер у Фегервар, оскільки відчуває довіру з боку угорського клубу, 

Про це розповів сам футболіст.

"Фегервар добре відомий у футбольному світі, і я відчуваю, що це чудова нагода для мене показати свої навички і допомогти команді досягти цілей. Уболівальники можуть бути впевнені, що я завжди намагатимуся викладатися на полі на сто відсотків. Я відчуваю довіру з боку клубу і хочу віддячити за це гарною грою та голами", - заявив Леднєв.

Нагадаємо, Лєднєв приєднався до нової команди на правах річної оренди

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