Зоря заморозила конфлікт з Громовим

Зоря повернула півзахисника Артема Громова у першу команду.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

"Конфлікт Зорі з Артемом Громовим заморожено, настало перемир’я. Гравця повернули до першої команди і від учорашнього вечора він вже на зборах у Туреччині.

Актуально: Громов хоче покинути Зорю

Питання зміни клубу у це міжсезоння більше не актуальне. Сьогодні Громов приєднається до тренувань і мінімум до літа прагне бути частиною Зорі. Після цього закінчується контракт і продовжувати його на запропонованих клубом умовах футболіст поки не збирається", – відзначив Бурбас.