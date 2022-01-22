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Зоря заморозила конфлікт з Громовим

Сьогодні 10:44 191 0
Півзахисник повернувся у першу команду
Зоря заморозила конфлікт з Громовим
#Громов, #Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря повернула півзахисника Артема Громова у першу команду.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

"Конфлікт Зорі з Артемом Громовим заморожено, настало перемир’я. Гравця повернули до першої команди і від учорашнього вечора він вже на зборах у Туреччині.

 Актуально: Громов хоче покинути Зорю

Питання зміни клубу у це міжсезоння більше не актуальне. Сьогодні Громов приєднається до тренувань і мінімум до літа прагне бути частиною Зорі. Після цього закінчується контракт і продовжувати його на запропонованих клубом умовах футболіст поки не збирається", – відзначив Бурбас.

Нагадаємо, Зоря підписала Данченка.

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