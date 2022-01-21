Хаві пояснив виліт Барселони з Кубка Іспанії

Джерело - isport.ua.
Атлетік зіграв відмінний матч проти Барселони у Кубку Іспанії.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.
"Думаю, Атлетік провів відмінний матч. Нам було складно досягти прогресу у цій зустрічі. Суперник чудово захищався, дуже інтенсивно. Вони перевершували нас у боротьбі і загалом у всіх областях виглядали сильними.
Гол Педрі подарував нам крила, ми отримали додатковий час. Але потім був той фатальний пенальті, ми спробували виправити ситуацію, але нічого не виходило.
У нас немає іншого вибору, як вірити в команду. У нас залишилися Ла-Ліга та Ліга Європи. Нам потрібно прийти до тями після поразки, але я не бачу іншого шляху, крім роботи", - відзначив Хаві.
Нагадаємо, Атлетік переграв Барселону в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.