Хаві пояснив виліт Барселони з Кубка Іспанії

Атлетік зіграв відмінний матч проти Барселони у Кубку Іспанії.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Думаю, Атлетік провів відмінний матч. Нам було складно досягти прогресу у цій зустрічі. Суперник чудово захищався, дуже інтенсивно. Вони перевершували нас у боротьбі і загалом у всіх областях виглядали сильними.

Гол Педрі подарував нам крила, ми отримали додатковий час. Але потім був той фатальний пенальті, ми спробували виправити ситуацію, але нічого не виходило.

У нас немає іншого вибору, як вірити в команду. У нас залишилися Ла-Ліга та Ліга Європи. Нам потрібно прийти до тями після поразки, але я не бачу іншого шляху, крім роботи", - відзначив Хаві.