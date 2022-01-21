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Хаві пояснив виліт Барселони з Кубка Іспанії

Сьогодні 13:42 217 0
Хаві прокоментував виліт з Кубка Іспанії
Хаві пояснив виліт Барселони з Кубка Іспанії
Фото - gettyimages
#Атлетік, #Барселона, #Кубок Іспанії, #Хаві Ернандес

Джерело - isport.ua.

Атлетік зіграв відмінний матч проти Барселони у Кубку Іспанії.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Думаю, Атлетік провів відмінний матч. Нам було складно досягти прогресу у цій зустрічі. Суперник чудово захищався, дуже інтенсивно. Вони перевершували нас у боротьбі і загалом у всіх областях виглядали сильними.

Гол Педрі подарував нам крила, ми отримали додатковий час. Але потім був той фатальний пенальті, ми спробували виправити ситуацію, але нічого не виходило.

У нас немає іншого вибору, як вірити в команду. У нас залишилися Ла-Ліга та Ліга Європи. Нам потрібно прийти до тями після поразки, але я не бачу іншого шляху, крім роботи", - відзначив Хаві.

Нагадаємо, Атлетік переграв Барселону в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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