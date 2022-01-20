Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий етап розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.
За його підсумками визналися 16 збірних, які продовжать боротьбу за трофей.
З турніру вибули збірні Ефіопії, Зімбабве, Гани, Судану, Гвінеї-Бісау, Сьєрра-Леоне, Алжиру (чинний володар кубку) та Мавританії.
Актуально: Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021:
23 січня. 18:00. Буркіна-Фасо - Габон
23 січня. 21:00. Нігерія - Туніс
24 січня. 18:00. Гвінея - Гамбія
24 січня. 21:00. Камерун - Коморські Острови
25 січня. 18:00. Сенегал - Кабо-Верде
25 січня. 21:00. Марокко - Малаві
26 січня. 18:00. Кот-д'Івуар - Єгипет
26 січня. 21:00. Малі - Екваторіальна Гвінея