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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021

Сьогодні 23:21 135 0
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 23-26 січня
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

За його підсумками визналися 16 збірних, які продовжать боротьбу за трофей. 

З турніру вибули збірні Ефіопії, Зімбабве, Гани, Судану, Гвінеї-Бісау, Сьєрра-Леоне, Алжиру (чинний володар кубку) та Мавританії.

Актуально: Кубок африканських націй-2021: календар, результати

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021:

23 січня. 18:00. Буркіна-Фасо - Габон

23 січня. 21:00. Нігерія - Туніс

24 січня. 18:00. Гвінея - Гамбія

24 січня. 21:00. Камерун - Коморські Острови

25 січня. 18:00. Сенегал - Кабо-Верде

25 січня. 21:00. Марокко - Малаві

26 січня. 18:00. Кот-д'Івуар - Єгипет

26 січня. 21:00. Малі - Екваторіальна Гвінея

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