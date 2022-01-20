Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 23-26 січня

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

За його підсумками визналися 16 збірних, які продовжать боротьбу за трофей.

З турніру вибули збірні Ефіопії, Зімбабве, Гани, Судану, Гвінеї-Бісау, Сьєрра-Леоне, Алжиру (чинний володар кубку) та Мавританії.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021:

23 січня. 18:00. Буркіна-Фасо - Габон

23 січня. 21:00. Нігерія - Туніс

24 січня. 18:00. Гвінея - Гамбія

24 січня. 21:00. Камерун - Коморські Острови

25 січня. 18:00. Сенегал - Кабо-Верде

25 січня. 21:00. Марокко - Малаві

26 січня. 18:00. Кот-д'Івуар - Єгипет

26 січня. 21:00. Малі - Екваторіальна Гвінея