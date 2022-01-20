Директор Олександрії: Ми боротимемося за Калітвінцева

Джерело - meta-ratings.com.ua.
При підписанні Владислава Калітвінцева футбольний клуб Олександрія нічого не порушував.
Про це заявив директор клубу Дмитро Кітаєв.
"Ми знаємо, що буде розгляд між Десною і Калітвінцевим. Решта - це тільки чутки та розмови. Коментувати поки що нічого, бо немає офіційної інформації. Аби поговорити ми не маємо наміру.
Ми нічого не порушували, тому, безумовно, боротимемося за цього футболіста", - сказав Кітаєв.
Раніше чернігівська Десна подала до палати суперечок УАФ скаргу на клуб із Кіровоградської області з приводу незаконного переходу в команду Юрія Гури півзахисника Владислава Калітвінцева.