Металіст відправив голкіпера у клуб Другої ліги

Артур Денчук покине Металіст

29-річний український воротар Металіста Артур Денчук у зимове трансферне вікно змінить клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Голкіпер буде орендований дніпровською Перемогою, яка виступає у Другій лізі.

Угода із Денчуком буде підписана до кінця поточного сезону. Раніше Артур виступав за Суми, Геліос та Краматорськ.

Денчук до заявки на матчі поточного чемпіонату не потрапляв, провівши за Металіст один поєдинок у Кубку України.

Контракт Денчука належить Металісту з серпня 2020 року та розрахований до кінця червня 2022 року.

Нагадаємо, Металіст підписав контракт із аргентинським хавбеком.