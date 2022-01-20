Головне
Збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи
Вчора 23:05 825
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 10:35 7579 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:47 11204 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:10 5337
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Вчора 13:35 6293
Головний тренер збірної України подав у відставку
Вчора 11:11 4937
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Вчора 10:30 4771
Костишин очолив казахський клуб
Вчора 10:11 707
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 09:23 7352
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Вчора 08:19 915
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Металіст відправив голкіпера у клуб Другої ліги

Сьогодні 10:44 156 0
Артур Денчук покине Металіст
Металіст відправив голкіпера у клуб Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Металіст, #Перемога, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Денчук

Джерело - meta-ratings.com.ua.

29-річний український воротар Металіста Артур Денчук у зимове трансферне вікно змінить клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Голкіпер буде орендований дніпровською Перемогою, яка виступає у Другій лізі.

Угода із Денчуком буде підписана до кінця поточного сезону. Раніше Артур виступав за Суми, Геліос та Краматорськ.

Денчук до заявки на матчі поточного чемпіонату не потрапляв, провівши за Металіст один поєдинок у Кубку України.

Контракт Денчука належить Металісту з серпня 2020 року та розрахований до кінця червня 2022 року. 

Нагадаємо, Металіст підписав контракт із аргентинським хавбеком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11204
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5337
Петраков здивував вибором фаворита матчу Шотландія - Україна Петраков здивував вибором фаворита матчу Шотландія - Україна 3186
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 6293
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 8855
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 7579