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Лілль - Лор'ян 3:1. Огляд матчу

Вчора 23:16 117 0
Господарі здобули переконливу пермогу
Лілль - Лор'ян 3:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян

Джерело - Чемпіон.

Лілль здобув перемогу над Лор'яном у рамках 20-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

20 тур, 19 січня

Лілль - Лор'ян 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Ліхаджі, 2:0 - 19 автогол Єнц, 3:0 - 31 Мандава, 3:1 - 90+1 Сумано

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