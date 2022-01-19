Джерело - Чемпіон.
Лілль здобув перемогу над Лор'яном у рамках 20-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
20 тур, 19 січня
Голи: 1:0 - 10 Ліхаджі, 2:0 - 19 автогол Єнц, 3:0 - 31 Мандава, 3:1 - 90+1 Сумано
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Джерело - Чемпіон.
Лілль здобув перемогу над Лор'яном у рамках 20-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
20 тур, 19 січня
Голи: 1:0 - 10 Ліхаджі, 2:0 - 19 автогол Єнц, 3:0 - 31 Мандава, 3:1 - 90+1 Сумано