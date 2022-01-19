Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 січня, Сассуоло здобув мінімальну перемогу над Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.
Кубок Італіїї
1/8 фіналу, 19 січня
Гол: 1:0 - 18 Харруї
Раніше Лаціо дотиснув Удінезе. Також, Ювентус розгромив Сампдорію.
|№
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|1
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|2500
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 січня, Сассуоло здобув мінімальну перемогу над Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.
Кубок Італіїї
1/8 фіналу, 19 січня
Гол: 1:0 - 18 Харруї
Раніше Лаціо дотиснув Удінезе. Також, Ювентус розгромив Сампдорію.