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Сассуоло - Кальярі 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:00 93 0
Єдиний гол у матчі забив Харруї
Сассуоло - Кальярі 1:0. Огляд матчу
#Кальярі, #Кубок Італії, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 січня, Сассуоло здобув мінімальну перемогу над Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

Кубок Італіїї

1/8 фіналу, 19 січня

Сассуоло - Кальярі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Харруї

Раніше Лаціо дотиснув Удінезе. Також, Ювентус розгромив Сампдорію.

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