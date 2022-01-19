Єдиний гол у матчі забив Харруї

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 січня, Сассуоло здобув мінімальну перемогу над Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

Кубок Італіїї

1/8 фіналу, 19 січня

Сассуоло - Кальярі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Харруї

Раніше Лаціо дотиснув Удінезе. Також, Ювентус розгромив Сампдорію.