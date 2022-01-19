Клуб Серії А покарали технічною поразкою

Аутсайдера чемпіонату позбавили важливих очок

Дисциплінарний комітет Серії А призначив Салернітані технічну поразку та позбавив одного очка за мотивами 19 туру Серії А проти Удінезе.

Про це повідомляє Sky Italy.

"Морські коники" не приїхали на матч, який повинен був відбутися ще 21 грудня.

Салернітана покарана за недотримання регламенту Серії А. Гості не поїхали в Удіне, керуючись суто рекомендаціями ASL (італійського органу Охорони здоров'я). Втім, у правилах ліги чітко прописані умови для перенесення матчу. Команда отримує відтермінування, якщо не може назбирати мінімальну заявку – 13 гравців, серед яких є один воротар.

Салернітана нібито мала відповідну кількість гравців, тому за спортивними правилами пропускати виїзд не могла.

Раніше, Лаціо розгромило Салернітану.