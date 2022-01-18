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Евертон не зміг домовитися про призначення Мартінеса

Сьогодні 13:55 78 0
Виконувачем обов'язків наставника, найімовірніше, стане Данкан Фергюсон.
Евертон не зміг домовитися про призначення Мартінеса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Мартінес, #Віталій Миколенко

Джерело - football24.ua.

Бельгійська федерація не відпустила Роберто Мартінеса в Евертон.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мерсисайдці продовжують шукати головного тренера після відставки Рафаеля Бенітеса. З Роберто Мартінесом, який вважався ідеальним тимчасовим варіантом, не склалося. Іспанець був готовий повернутися в АПЛ, але бельгійці не відпустили свого тренера.

Сьогоднішнє тренування команди провів Данкан Фергюсон, який може затриматися на посаді тренера на триваліший період.

Також Евертон розглядає кандидатури Ніко Ковача і Вейна Руні.

Раніше повідомлялося, що екстренер Мілана може очолити Евертон Миколенка.

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