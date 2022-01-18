Евертон не зміг домовитися про призначення Мартінеса

Виконувачем обов'язків наставника, найімовірніше, стане Данкан Фергюсон.

Бельгійська федерація не відпустила Роберто Мартінеса в Евертон.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мерсисайдці продовжують шукати головного тренера після відставки Рафаеля Бенітеса. З Роберто Мартінесом, який вважався ідеальним тимчасовим варіантом, не склалося. Іспанець був готовий повернутися в АПЛ, але бельгійці не відпустили свого тренера.

Сьогоднішнє тренування команди провів Данкан Фергюсон, який може затриматися на посаді тренера на триваліший період.

Також Евертон розглядає кандидатури Ніко Ковача і Вейна Руні.

Раніше повідомлялося, що екстренер Мілана може очолити Евертон Миколенка.