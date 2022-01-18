Евертон не зміг домовитися про призначення Мартінеса

Джерело - football24.ua.
Бельгійська федерація не відпустила Роберто Мартінеса в Евертон.
Про це повідомляє Daily Mail.
Мерсисайдці продовжують шукати головного тренера після відставки Рафаеля Бенітеса. З Роберто Мартінесом, який вважався ідеальним тимчасовим варіантом, не склалося. Іспанець був готовий повернутися в АПЛ, але бельгійці не відпустили свого тренера.
Сьогоднішнє тренування команди провів Данкан Фергюсон, який може затриматися на посаді тренера на триваліший період.
Також Евертон розглядає кандидатури Ніко Ковача і Вейна Руні.
Раніше повідомлялося, що екстренер Мілана може очолити Евертон Миколенка.