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Ярославський анонсував шалений трансфер Металіста

Сьогодні 13:13 400 0
Олександр Ярославський анонсував топовий трансфер харківського клубу
Ярославський анонсував шалений трансфер Металіста
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери, #Олександр Ярославський

Джерело - footballua.tv.

Металіст незабаром підпише перспективного латиноамериканця.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський у коментарі Футбол 1.

"У нас ще буде шалений трансфер. Говорити про нього поки що не буду, але відкрию кілька секретів. Цьому гравцеві 21 рік, його швидкість більша, ніж у Тайсона, а удар сильніший, ніж у Жажі. На цьому поки що все, більше нічого не відповім. Національність не скажу, бо ви почнете шукати, раптом знайдете. Скажу лише, що це латиноамериканець", - сказав Ярославський.

Нагадаємо, Металіст підписав контракт із аргентинським хавбеком.

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