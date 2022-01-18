Ярославський анонсував шалений трансфер Металіста

Металіст незабаром підпише перспективного латиноамериканця.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський у коментарі Футбол 1.

"У нас ще буде шалений трансфер. Говорити про нього поки що не буду, але відкрию кілька секретів. Цьому гравцеві 21 рік, його швидкість більша, ніж у Тайсона, а удар сильніший, ніж у Жажі. На цьому поки що все, більше нічого не відповім. Національність не скажу, бо ви почнете шукати, раптом знайдете. Скажу лише, що це латиноамериканець", - сказав Ярославський.