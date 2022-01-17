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Мартінес хоче очолити Евертон

Сьогодні 18:20 285 0
Фахівця не хочуть відпускати до ЧС-2022
Мартінес хоче очолити Евертон
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенітес, #Евертон, #Мартінес, #Віталій Миколенко

Джерело - Sky Sports.

Евертон продовжує пошуки нового головного тренера команди після відставки Рафаеля Бенітеса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво "ірисок" розглядає кандидатуру головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса. Евертон зробив запит до Королівської бельгійської футбольної асоціації з приводу запрошення спеціаліста.

Проте бельгійці хочуть, щоб Мартінес керував збірною на ЧС-2022. Малоймовірно, що фахівець розпочне роботу в клубі до завершення цього турніру. Сам Мартінес хотів би повернутися до англійського клубу.

Наставник збірної Бельгії керував Евертоном з 2013 по 2016 роки.

Раніше повідомлялося, що екстренер Мілана може очолити Евертон Миколенка.

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