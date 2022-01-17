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Маліновський пропустить ще один матч Аталанти

Сьогодні 15:27 164 0
Руслан Маліновський пропустить найближчий матч Аталанти
Маліновський пропустить ще один матч Аталанти
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Ілічич, #Лаціо, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football24.ua.

Аталанта буде мати кадрові втрати перед матчем Серії А з Лаціо.

Про це повідомляє TuttoAtalanta.

Аталанта вже на матч з Інтером втратила кількох лідерів, але до гри з Лаціо очікується покращення ситуації - до команди повернуться Рафаель Толої та Йоакім Меле.

Однак, у Рим не зможуть полетіти Руслан Маліновський та Йосіп Ілічіч. Їхня ситуація ідентична з тією, яка завадила Войцеху Щенсни взяти участь у матчі за Суперкубок Італії. Вони запізно зважилися вакцинуватися і тепер змушені чекати, коли отримають зелений сертифікат.

З 10 січня Італія ввела обов'язковий сертифікат вакцинації, без якого стадіон не можуть відвідати навіть гравці. Маліновський та Ілічіч вже отримали першу дозу вакцини, але "зелене" світло отримають лише за 15 днів після процедури.

Матч Лаціо - Аталанта відбудеться у суботу, 22 січня.

Нагадаємо, Аталанта зіграла внічию з Інтером.

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