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Керівництво Сампдорії звільнило головного тренера

Сьогодні 12:58 71 0
У команди буде новий спеціаліст
Керівництво Сампдорії звільнило головного тренера
#Сампдорія

Джерело - Чемпіон.

46-річного італійського наставника Роберто Д'Аверса  відправлено у відставку з посади головного тренера Сампдорії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Роберто очолив команду з Генуї в липні 2021 року, він змінив на цій посаді Клаудіо Раньєрі. Контракт Д'Аверси спливав аж улітку 2023 року. Сампдорія займає 15-й рядок у турнірній таблиці Серії А. Моряки у 22 матчах турніру набрали усього 20 залікових пунктів.

Керівництво клубу дякує тренерському штабу Роберто за дух і професіоналізм, проявлені за період роботи з першою командою генуезців.

Раніше, Сампдорія програла Торіно у 22 турі Серії А.

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