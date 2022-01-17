Керівництво Сампдорії звільнило головного тренера

У команди буде новий спеціаліст

Джерело - Чемпіон.

46-річного італійського наставника Роберто Д'Аверса відправлено у відставку з посади головного тренера Сампдорії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Роберто очолив команду з Генуї в липні 2021 року, він змінив на цій посаді Клаудіо Раньєрі. Контракт Д'Аверси спливав аж улітку 2023 року. Сампдорія займає 15-й рядок у турнірній таблиці Серії А. Моряки у 22 матчах турніру набрали усього 20 залікових пунктів.

Керівництво клубу дякує тренерському штабу Роберто за дух і професіоналізм, проявлені за період роботи з першою командою генуезців.

Раніше, Сампдорія програла Торіно у 22 турі Серії А.