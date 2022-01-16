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Чорноморець оголосив про підписання нападника Левськи Петкова

Вчора 21:53 186 0
Умови угоди не розголошуються
Чорноморець оголосив про підписання нападника Левськи Петкова
#Левськи, #Петков, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Нападник Левськи Мартін Петков перейшов до Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди не розголошуються.

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Допис, поширений FC Chernomorets Odessa (@chernomoretsfc)

Transfermarkt оцінює 19-річного форварда у 400 тисяч євро.

Раніше Чорноморець оголосив про підписання Цонаєва.

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