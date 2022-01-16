Джерело - Чемпіон.
Нападник Левськи Мартін Петков перейшов до Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Умови угоди не розголошуються.
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Transfermarkt оцінює 19-річного форварда у 400 тисяч євро.
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|На сайт
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|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Нападник Левськи Мартін Петков перейшов до Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Умови угоди не розголошуються.
Переглянути цей допис в Instagram
Transfermarkt оцінює 19-річного форварда у 400 тисяч євро.