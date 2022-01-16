Ренн знищив Бордо. Результати матчів 21 туру Ліги 1

Ренн перервав серію поразок

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 Ренн вдома впевнено переміг Бордо.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

21 тур, 16 січня

Ренн - Бордо 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Терьє, 2:0 - 43 Буріжо, 3:0 - 61 Лаборд, 4:0 - 69 Трюффер, 5:0 - 89 Гірассі, 6:0 - 90+2 Гірассі

Сьогодні, 16 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 6 матчів:

16:00. Лор’ян - Анже

16:00. Монако - Клермон

16:00. Реймс - Мец

16:00. Страсбур - Монпельє

18:05. Труа - Ліон

21:45. Марсель - Ліон

Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.