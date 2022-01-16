Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту у Рупольдінгу
Сьогодні 14:19 307
Евертон Миколенка звільнив Бенітеса
Сьогодні 17:09 159
Коноплянка може перейти в Дніпро-1
Сьогодні 16:49 214
Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу
Сьогодні 16:33 240
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Сьогодні 15:56 2241
Гецко: Власники Дженоа переоцінили можливості Шевченка
Сьогодні 14:10 277
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення
Сьогодні 12:57 705
Шаран: Я вирішив дати Селезньову шанс
Сьогодні 11:24 514
Пінчук здобув перемогу в андеркарді бою Сміт-Джеффрард
Сьогодні 11:09 484
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце
Сьогодні 10:59 183596
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ренн знищив Бордо. Результати матчів 21 туру Ліги 1

Сьогодні 15:49 164 0
Ренн перервав серію поразок
Ренн знищив Бордо. Результати матчів 21 туру Ліги 1
#Бордо, #Ліон, #Марсель, #Монако, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 Ренн вдома впевнено переміг Бордо.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
21 тур, 16 січня

Ренн - Бордо 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Терьє, 2:0 - 43 Буріжо, 3:0 - 61 Лаборд, 4:0 - 69 Трюффер, 5:0 - 89 Гірассі, 6:0 - 90+2 Гірассі

Сьогодні, 16 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 6 матчів:

16:00. Лор’ян - Анже

16:00. Монако - Клермон

16:00. Реймс - Мец

16:00. Страсбур - Монпельє

18:05. Труа - Ліон

21:45. Марсель - Ліон

Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.

Коментарі ()