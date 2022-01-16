Ренн перервав серію поразок

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

21 тур, 16 січня

Ренн - Бордо 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Терьє, 2:0 - 43 Буріжо, 3:0 - 61 Лаборд, 4:0 - 69 Трюффер, 5:0 - 89 Гірассі, 6:0 - 90+2 Гірассі

Лор’ян - Анже 0:0

Монако - Клермон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Діоп, 2:0 - 55 Бен Єддер, 3:0 - 62 Бен Єддер, 4:0 - 83 Сілва

Реймс - Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Ібраїма

Страсбур - Монпельє 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Молле, 1:1 - 77 Маджід, 2:1 - 84 Томассон, 3:1 - 86 Гамейро

Труа - Ліон 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Дембеле(П)

Сьогодні, 16 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

21:45. Марсель - Лілль

Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.