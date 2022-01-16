Барак оформив хет-трик у матчі з Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі італійської Серії А відбулося три матчі

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 16 січня

Сассуоло - Верона 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 37 Капрарі, 0:2 - 44 Барак, 1:2 - 54 Скамакка, 1:3 - 57 Барак (пен), 2:3 - 67 Дефрель, 2:4 - 90+4 Барак

Венеція - Емполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Зурковський, 1:1 - 73 Окерке

Рома - Кальярі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Олівейра(П)

Сьогодні, 16 січня, в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Аталанта - Інтер

Нагадаємо Ювентус переміг Удінезе у 22 турі Серії А.