Еріксен може продовжити кар'єру в АПЛ

Футболіст отримав пропозиції від кількох клубів ліги

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен найближчим часом може переїхати до Англії.

Про це повідомляє The Times.

29-річний футболіст отримав пропозиції від кількох клубів, які виступають в АПЛ. При цьому назви клубів не повідомляються.

Джерело наголошує, що вже в неділю, 16 січня, Еріксен може підписати контракт з одним із них.

Зазначається, що Еріксена має й інші варіанти в Європі, проте він хоче повернутися до Англії, де виступав за Тоттенгем у період з 2013 по 2020 роки.

Нагадаємо, Еріксен був гравцем Інтера, проте влітку 2021 року під час Євро-2020 у нього сталася зупинка серця. Йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор, та в Італії з ним грати заборонено.

У результаті в грудні 2021 року Інтер розірвав контракт із футболістом і на цей час він перебуває у статусі вільного агента.