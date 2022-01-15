Визначилась оцінка Миколенка за дебютний матч в АПЛ

Стала відома оцінка Миколенка за матч проти Норвіча

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв дебютний матч в АПЛ.

У 22-му турі українець зіграв повний матч проти Норвіча (1:2).

SofaScore оцінив його гру в 6,8 балів (середня в команді 6,66), WhoScored - 6,9. Це четверта найкраща оцінка у команді після Рішарлісона (7,3 та 7,7), Бена Годфрі (7,3 та 7) та Демерея Грея (7 та 6,9).

Миколенко у цьому матчі віддав 38 точних передач (83%), виграв 4 з 8 єдиноборств, здійснив 5 виносів, 3 перехоплення та 2 відбори, здійснив 13 втрат.