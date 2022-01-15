Шевченка звільнили з Дженоа
Сьогодні 14:03 2479 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:43 4292
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:15 7982 2
Шахтар оголосив про трансфер Нереса
Сьогодні 18:40 222
Збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу
Сьогодні 16:43 470
Гунько виборола першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі
Сьогодні 15:27 409
Як працюють поради букмекерів і чи варто їм довіряти
Сьогодні 10:08 248
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:15 11148
Галичанка вийшла у чвертьфінал Кубка ЄГФ
Вчора 20:33 1010
Альянс футбольних фанатів Німеччини закликає заборонити рекламу беттінгу
Вчора 19:33 310
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначилась оцінка Миколенка за дебютний матч в АПЛ

Сьогодні 19:54 824 0
Стала відома оцінка Миколенка за матч проти Норвіча
Визначилась оцінка Миколенка за дебютний матч в АПЛ
Фото - Евертон
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Норвіч

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв дебютний матч в АПЛ.

У 22-му турі українець зіграв повний матч проти Норвіча (1:2).

SofaScore оцінив його гру в 6,8 балів (середня в команді 6,66), WhoScored - 6,9. Це четверта найкраща оцінка у команді після Рішарлісона (7,3 та 7,7), Бена Годфрі (7,3 та 7) та Демерея Грея (7 та 6,9).

Миколенко у цьому матчі віддав 38 точних передач (83%), виграв 4 з 8 єдиноборств, здійснив 5 виносів, 3 перехоплення та 2 відбори, здійснив 13 втрат.

Коментарі ()