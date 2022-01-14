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Дружина Данченка загинула в ДТП

Сьогодні 19:24 3319 0
ДТП трапилося на під'їзді до Одеси
Дружина Данченка загинула в ДТП
#АЕК, #Олег Данченко, #ДТП, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Дружина українського футболіста АЕКа, який виступає на правах оренди в Зорі, Олега Данченка Вікторія загинула у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Одеській області.

ДТП трапилося на під'їзді до Одеси.

Водій Мерседес врізався в сріблясту KIA, після чого вдарив евакуатор, від чого останній влетів у фуру. Після серії зіткнень Мерседес відкинуло у відбійник. Саме за кермом німецької іномарки знаходилася Вікторія Данченко.

Поки інформація офіційно не підтверджена, але, найімовірніше, саме дівчина і була за кермом у момент зіткнення

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