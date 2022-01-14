Шахтар втратив двох гравців перед першим зимовим збором

Шахтар зіткнувся з кадровими втратами напередодні зимових зборів.

Про це розповів головний лікар донецького клубу Артур Глущенко у коментарі Футбол News.

"Не проходитиме медогляд Лассіна Траоре, який відновлюється після операції. Не буде його проходити і Сергій Кривцов, у якого, на жаль, побутова травма. Таке трапляється іноді.

Не проходитиме Соломон, у нього хронічна проблема. Ми вирішили її усунути зараз. На вирішення піде близько трьох тижнів. Думаю, що на другий збір він уже повернеться", – відзначив Глущенко.