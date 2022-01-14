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Шахтар втратив двох гравців перед першим зимовим збором

Сьогодні 12:44 244 0
Артур Глущенко розповів про кадрові втрати команди напередодні зимових зборів.
Шахтар втратив двох гравців перед першим зимовим збором
#Кривцов, #Соломон, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіткнувся з кадровими втратами напередодні зимових зборів.

Про це розповів головний лікар донецького клубу Артур Глущенко у коментарі Футбол News.

"Не проходитиме медогляд Лассіна Траоре, який відновлюється після операції. Не буде його проходити і Сергій Кривцов, у якого, на жаль, побутова травма. Таке трапляється іноді.

Не проходитиме Соломон, у нього хронічна проблема. Ми вирішили її усунути зараз. На вирішення піде близько трьох тижнів. Думаю, що на другий збір він уже повернеться", – відзначив Глущенко.

Нагадаємо, Аякс оголосив про трансфер Нереса у Шахтар.

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