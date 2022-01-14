Шевченко відреагував на можливе звільнення з Дженоа

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко оцінив можливе звільнення з клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюсь досвіду. Життя складається з зльотів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проєкті. Сьогодні хлопці показали себе добре. Ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях.

Щодо мене, то я роблю свою роботу щодня. Потім клуб має оголосити про своє рішення", - сказав Шевченко.