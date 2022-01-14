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Шевченко відреагував на можливе звільнення з Дженоа

Сьогодні 08:25 378 0
Шевченко прокоментував можливе звільнення з Дженоа
Шевченко відреагував на можливе звільнення з Дженоа
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко оцінив можливе звільнення з клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюсь досвіду. Життя складається з зльотів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проєкті. Сьогодні хлопці показали себе добре. Ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях.

Щодо мене, то я роблю свою роботу щодня. Потім клуб має оголосити про своє рішення", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Мілан вибив Дженоа Шевченка з Кубка Італії.

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