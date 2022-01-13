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Маліновський назвав завдання Аталанти

Сьогодні 19:44 170 0
Руслан Малиновський прокоментував завдання Аталанти
Маліновський назвав завдання Аталанти
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський назвав завдання команди на нинішній сезон.

Про це розповів сам футболіст у коментарі ТК Футбол 1/2/3.

"Завдання команди - зайняти те місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Це головне завдання, а з рештою подивимося, як складеться чемпіонат.

Суперники дуже сильні: і Мілан, і Інтер, і Наполі зараз набирають ходи, і Ювентус. Є багато команд, які претендують на місце у Лізі чемпіонів. Це Рома, Лаціо, Фіорентина та інші. Тож у другому колі нам буде дуже тяжко.

Я вважаю, що наше основне завдання – потрапити до Ліги чемпіонів, а завоювати чемпіонство у команди завдання немає”, – відзначив Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський став одним з найкращих гравців матчу Аталанта - Удінезе.

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