Маліновський назвав завдання Аталанти

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський назвав завдання команди на нинішній сезон.

Про це розповів сам футболіст у коментарі ТК Футбол 1/2/3.

"Завдання команди - зайняти те місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Це головне завдання, а з рештою подивимося, як складеться чемпіонат.

Суперники дуже сильні: і Мілан, і Інтер, і Наполі зараз набирають ходи, і Ювентус. Є багато команд, які претендують на місце у Лізі чемпіонів. Це Рома, Лаціо, Фіорентина та інші. Тож у другому колі нам буде дуже тяжко.

Я вважаю, що наше основне завдання – потрапити до Ліги чемпіонів, а завоювати чемпіонство у команди завдання немає”, – відзначив Маліновський.