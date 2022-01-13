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ФК Львів підписав футболіста, який грав в окупованому Криму

Сьогодні 19:13 400 0
Голкіпер грав в окупованому Криму
ФК Львів підписав футболіста, який грав в окупованому Криму
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - lvivfc.com.

Львів оголосив про підписання контракту з воротарем Іваном Пономаренком. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода Пономаренка з Львовом розрахована на 2,5 роки. 

Пономаренко є вихованцем Дніпра. Сам голкіпер народився в Оріховому, що в Криму.

Після того, як Дніпро у 2018 році втратив статус професійного клубу, Пономаренко відправився до Криму, який на той час вже був окупований Росією. Там він підтримував форму, граючи за команди Кримтеплиця-2 та Уютне в чемпіонаті, який організувала російська окупаційна адміністрація.

Після цього в березні 2020 року він став гравцем ЦСКА Душанбе з Таджикистану.. А вже через рік підписав контракт з Буковиною.

Нагадаємо, Львів відправив бразильського нападника Шину в оренду.

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