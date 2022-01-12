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Інгулець розірвав контракт з третім голкіпером

Сьогодні 19:42 123 0
Команду покинув вже третій воротар
Інгулець розірвав контракт з третім голкіпером
#Інгулець

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Інгулець попрощався з голкіпером Євгеном Гальчуком.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Угоду з 29-річним воротарем розірвали за обопільною згодою сторін. До слова, у поточному сезоні він провів за петровців 12 матчів, в яких пропустив 21 гол, а у двох поєдинках відстояв на нуль.

Раніше команду Сергія Лавриненка покинув інший воротар – Артем Малиш. Сторони також домовилися про розірвання контракту, який повинен був діяти до літа 2022 року. Окрім цього, раніше пропозицію перейти на тренерську роботу отримав досвідчений голкіпер Богдан Шуст.

Нагадаємо, Інгулець підписав основного голкіпера Миная.

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