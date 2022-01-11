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В Олександрії відреагували на скандал з переходом Калітвінцева

Сьогодні 20:15 724 1
Дмитро Кітаєв прокоментував інформацію, що Десна оскаржить трансфер Владислава Калітвінцева.
В Олександрії відреагували на скандал з переходом Калітвінцева
#Олександрія

Джерело - fanday.net.

Олександрія найближчим часом врегулює всі нюанси переходу Владислава Калітвінцева.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Кітаєв.

"Деталі контракту з Калітвінцевим будуть розтлумачені трохи пізніше. Зараз всі нюанси будуть узгоджені, і Десна вже потім зробить заяву. Я думаю, тут залишилося якихось кілька тижнів. Тут нема про що розмовляти, це суто юридичні моменти, які має вирішити Десна.

Потрібно, щоб це питання Десна сама вирішувала з футболістом. Олександрії це не стосується. Це не є наша компетенція. Десна з футболістом мають якісь взаємини, і їм необхідно їх вирішити.

Я знаю цю ситуацію повністю, звісно. Ви ж розумієте, що ми не можемо не знати. Але ця ситуація така, що це таки юридичні моменти, контрактні моменти. Я не можу розповідати конфіденційну інформацію. Потрібно, щоб клуб Десна розібрався із гравцем – от і все", – розповів Кітаєв.

Нагадаємо, Десна подала протест на трансфер Калітвінцева в Олександрію.

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