Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:15 5183
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:22 5500 1
Джошуа: Поразка від Усика мене психологічно вбила
Сьогодні 18:40 1786
Десна подала протест на трансфер Калітвінцева в Олександрію
Сьогодні 18:28 574
Абсолютний чемпіон світу хоче бою з Ломаченком
Сьогодні 16:13 1686
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 14:39 16180
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:01 8493
У Десні підтвердили заборону на трансфери
Вчора 22:12 551
Мудрик - у ТОП-40 рейтингу найперспективніших гравців УЄФА
Вчора 20:56 518
Треш тижня. Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід
Вчора 20:27 1084
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кучук анонсував трансфери Руху

Сьогодні 21:29 225 0
Леонід Кучук розповів про плани львівського клубу на зимове трансферне вікно:
Кучук анонсував трансфери Руху
#Рух Львів

Джерело - fcrukh.com.

Рух взимку підпише декількох нових гравців.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Леонід Кучук.

"Звичайно, ми плануємо посилитись. Не можу сказати, що новачків буде багато, але вони будуть. Ми дуже старанно працюємо у цьому напрямку. Є вже певні рухи, але я не хотів би зараз це висвітлювати.

  Актуально: Рух поверне з оренди Бабічина та Литвиненка

Коли занадто швидко почати говорити імена потенційних новачків, як свідчить практика, трансфер може зірватися в останній момент. Коли ми остаточно підпишемо того чи іншого футболіста і в контракті стоятимуть автографи сторін, можна публічно розповісти про це. Не забувайте також про нашу Академію. У складі U-19 також можуть бути новачки в основній команді", - відзначив Кучук.

Нагадаємо, Рух оголосив про відхід Оріховського.

Коментарі ()