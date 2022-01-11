Кучук анонсував трансфери Руху

Рух взимку підпише декількох нових гравців.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Леонід Кучук.

"Звичайно, ми плануємо посилитись. Не можу сказати, що новачків буде багато, але вони будуть. Ми дуже старанно працюємо у цьому напрямку. Є вже певні рухи, але я не хотів би зараз це висвітлювати.

Актуально: Рух поверне з оренди Бабічина та Литвиненка

Коли занадто швидко почати говорити імена потенційних новачків, як свідчить практика, трансфер може зірватися в останній момент. Коли ми остаточно підпишемо того чи іншого футболіста і в контракті стоятимуть автографи сторін, можна публічно розповісти про це. Не забувайте також про нашу Академію. У складі U-19 також можуть бути новачки в основній команді", - відзначив Кучук.