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Олександрія подовжила контракти з двома лідерами

Сьогодні 18:12 149 0
Олександрія подовжила контракти з Бабоглом та Калюжним.
Олександрія подовжила контракти з двома лідерами
#Олександрія

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія продовжила контракти зі своїми провідними футболістами - Владиславом Бабоглом та з Іваном Калюжним.

Про це повідомляє пресслужба команди з Кіровоградщини.

Угоди діятимуть до кінця травня 2025 року.

23-річний захисник Бабогло розпочинав грати за Олександрію 2017 року ще у складі молодіжної команди. В першої команді відіграв у чемпіонаті України 70 матчів, відзначившись шістьма забитими м'ячами. Крім цього, він взяв участь у шести кубкових матчах, провів три поєдинки у Лізі Європи УЄФА.

23-річний центральний хавбек Калюжний дебютував за клуб у грі з Маріуполем 14 лютого 2021 року. У чемпіонаті України за "містян" зіграв 22 матчі, відзначившись двома голами. 

Раніше, Олександрія представила п'ятьох новачків.

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