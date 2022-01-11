Олександрія подовжила контракти з двома лідерами

Джерело - fco.com.ua.
Олександрія продовжила контракти зі своїми провідними футболістами - Владиславом Бабоглом та з Іваном Калюжним.
Про це повідомляє пресслужба команди з Кіровоградщини.
Угоди діятимуть до кінця травня 2025 року.
23-річний захисник Бабогло розпочинав грати за Олександрію 2017 року ще у складі молодіжної команди. В першої команді відіграв у чемпіонаті України 70 матчів, відзначившись шістьма забитими м'ячами. Крім цього, він взяв участь у шести кубкових матчах, провів три поєдинки у Лізі Європи УЄФА.
23-річний центральний хавбек Калюжний дебютував за клуб у грі з Маріуполем 14 лютого 2021 року. У чемпіонаті України за "містян" зіграв 22 матчі, відзначившись двома голами.