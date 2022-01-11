Півзахисник Реала Тоні Кроос хоче завершити свою кар'єру саме у мадридському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я спеціально вибрав такий термін контракту, коли ми з Реалом минулого разу його продовжували. Коли угода закінчиться, мені буде тридцять три. Хороший вік, щоб подумати про майбутнє. Немає сенсу намагатися когось обдурити, кажу відкрито.

Я проводжу в Реалі восьмий сезон, і у нас із клубом чудові стосунки. Я б ніколи не ризикнув, намагаючись когось надурити. Думаю, що клуб також.

Я дуже ясно дав зрозуміти, що хочу завершити кар'єру у Реалі. Не можу точно сказати, коли це станеться. Можливо, це станеться у 2023 році, а, може, ще за рік чи два. Не надто про це переживатимемо. У мене ще півтора року контракту, все дуже добре. Я взагалі не відволікаюсь від роботи.

Я все ще дуже добре почуваюся, але, по-перше, мій рівень повинен відповідати Реалу, по-друге, тіло має давати грати і, по-третє, у мене має бути бажання. Якщо все це буде, ми проведемо переговори. Якщо ні, мій контракт закінчиться у 2023 році", - відзначив Кроос.