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Сампдорія підсилилась оборонцем Мілана

Сьогодні 22:37 149 0
Конте став гравцем Сампдорії
Сампдорія підсилилась оборонцем Мілана
#Мілан, #Сампдорія

Джерело - Чемпіон.

Італійський захисник Мілана Андреа Конті продовжить кар'єру в Сампдорії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За півроку до завершення контракту з "россонері" Андреа погодився змінити прописку. Деталі угоди та сума угоди не розголошуються. Відомо лише, що Сампдорія оформила повноцінний трансфер Конті.

Нагадаємо, Андреа Конті перебрався у Мілан влітку 2017 року. Тоді Аталанта отримала за свого перспективного вихованця майже 25 млн євро. За останні два сезони Конті лише 5 разів виходив на поле у футболці Мілана.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.

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