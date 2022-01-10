Сампдорія підсилилась оборонцем Мілана

Конте став гравцем Сампдорії

Джерело - Чемпіон.

Італійський захисник Мілана Андреа Конті продовжить кар'єру в Сампдорії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За півроку до завершення контракту з "россонері" Андреа погодився змінити прописку. Деталі угоди та сума угоди не розголошуються. Відомо лише, що Сампдорія оформила повноцінний трансфер Конті.

Нагадаємо, Андреа Конті перебрався у Мілан влітку 2017 року. Тоді Аталанта отримала за свого перспективного вихованця майже 25 млн євро. За останні два сезони Конті лише 5 разів виходив на поле у футболці Мілана.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.