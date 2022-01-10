Металіст запланував три збори у Туреччині

Металіст організує одразу три збори

Лідер Першої ліги Металіст перед другою частиною сезону запланував одразу три тренувальні збори, які відбудуться у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Перший збір відбудеться з 15 по 27 січня. Команда проведе 4 спаринги. 30 січня Металіст знову вирушить до Туреччини. Другий збір відбудеться з 31 січня до 11 лютого.

На третій турецький збір команда вилетить 14 лютого, а повернення до Харкова намічено на 24 число.

Перший офіційний матч 2022 року Металіст відбудеться 1 березня, коли в 1/4 фіналу Кубка України зіграє вдома проти Зорі.

Нагадаємо, Металіст готує трансфер ексголкіпера Динамо.