У двох гравців Зорі виявили коронавірус

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря розпочала підготовку до весняної частини української Прем'єр-ліги.
Про це розповів генеральний директор клубу Станіслав Оганов.
"До 15 січня ми працюватимемо на місці, а вранці 16 числа вирушимо до Туреччини на навчально-тренувальний збір. Там пробудемо до 1 лютого. Заплановано чотири загальні тренування.
На жаль, Микита Шевченко та Дмитро Хомченовський хворіють на коронавірус, тому приєднаються до нас після одужання. Всі решта футболістів у строю і вже займаються з командою", - відзначив Оганов.
Раніше повідомлялося, що Зоря хоче орендувати Данченка в АЕКа.