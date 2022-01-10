У двох гравців Зорі виявили коронавірус

Зоря розпочала підготовку до весняної частини української Прем'єр-ліги.

Про це розповів генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"До 15 січня ми працюватимемо на місці, а вранці 16 числа вирушимо до Туреччини на навчально-тренувальний збір. Там пробудемо до 1 лютого. Заплановано чотири загальні тренування.

На жаль, Микита Шевченко та Дмитро Хомченовський хворіють на коронавірус, тому приєднаються до нас після одужання. Всі решта футболістів у строю і вже займаються з командою", - відзначив Оганов.