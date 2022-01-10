Умтіті продовжив контракт з Барселоною заради реєстрації Торреса

Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Самюель Умтіті продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".
28-річний француз та каталонський клуб продовжили контракт до літа 2026 року.
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У рамках нової угоди гравець пішов на урізання частини зарплати, яка була покладена йому за контрактом.
Завдяки цій угоді синьо-гранатові зможуть вписатися у фінансовий феєр-плей та зареєструвати півзахисника Феррана Торреса, купленого у Манчестер Сіті цієї зими.
Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Гранадою.