Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 січня, відбулося 9 матчів у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.
Вест Гем здобув перемогу над Лідсом. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українець Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 95-й хвилині матчу.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 9 січня
Лутон - Харрогейт 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Адебайо, 2:0 - 50 Джером, 3:0 - 82 Нейсміт, 4:0 - 88 Беррі
Вест Гем - Лідс 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Лансіні, 2:0 - 90+3 Бовен
Вулвергемптон - Шеффілд Юнайтед 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Поденсе, 2:0 - 72 Семеду, 3:0 - 80 Поденсе
Кардіфф - Престон 2:1 (1:1 після основого часу)
Голи: 1:0 - 42 Девіс, 1:1 - 54 Джонсон(П), 2:1 - 116 Харріс
Ліверпуль - Шрусбері 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 27 Юдо, 1:1 - 34 Гордон, 2:1 - 44 Фабінью(П), 3:1 - 78 Фірміно, 4:1 - 90+3 Фабінью
Сток Сіті - Лейтон Орієнт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Інс, 2:0 - 89 Кемпбелл
Тоттенгем - Моркем 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 О'Коннор, 1:1 - 74 Вінкс, 2:1 - 85 Моура, 3:1 - 88 Кейн
Чарльтон - Норвіч 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 79 Рашіца
Ноттінгем - Арсенал 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 83 Граббан