Українець вийшов на поле на 95-й хвилині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбулося 9 матчів у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.

Вест Гем здобув перемогу над Лідсом. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українець Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 95-й хвилині матчу.

Кубок Англії

1/32 фіналу, 9 січня

Лутон - Харрогейт 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Адебайо, 2:0 - 50 Джером, 3:0 - 82 Нейсміт, 4:0 - 88 Беррі

Вест Гем - Лідс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Лансіні, 2:0 - 90+3 Бовен

Вулвергемптон - Шеффілд Юнайтед 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Поденсе, 2:0 - 72 Семеду, 3:0 - 80 Поденсе

Кардіфф - Престон 2:1 (1:1 після основого часу)

Голи: 1:0 - 42 Девіс, 1:1 - 54 Джонсон(П), 2:1 - 116 Харріс

Ліверпуль - Шрусбері 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 27 Юдо, 1:1 - 34 Гордон, 2:1 - 44 Фабінью(П), 3:1 - 78 Фірміно, 4:1 - 90+3 Фабінью

Сток Сіті - Лейтон Орієнт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Інс, 2:0 - 89 Кемпбелл

Тоттенгем - Моркем 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 О'Коннор, 1:1 - 74 Вінкс, 2:1 - 85 Моура, 3:1 - 88 Кейн

Чарльтон - Норвіч 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Рашіца

Ноттінгем - Арсенал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Граббан