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Захисник збірної Молдови зацікавив Шахтар

Сьогодні 12:39 251 0
Футболістом також цікавиться Айнтрахт
Захисник збірної Молдови зацікавив Шахтар
#Шахтар, #Рябчук

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Олімпіакосу Олег Рябчук потрапив до сфери інтересів донецького Шахтаря. 

Про це повідомляє Giannis Chorianopoulos.

Також 23-річним футболістом збірної Молдови цікавиться Айнтрахт (Франкфурт).

Олег Рябчук перейшов до Олімпіакоса рік тому. Клуб купив його у португальського Пасуш де Феррейра за 2 мільйони євро. Портал transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро. Контракт Рябчука з Олімпіакосом діє до кінця сезону 2024/2025.

Всю свою кар'єру до переходу в грецький гранд він відіграв у Португалії та має паспорт цієї країни, проте вибрав грати за етнічну батьківщину. За збірну Молдови Бек виходив на поле 31 раз, голів не забивав.

Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.

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