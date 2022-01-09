Захисник збірної Молдови зацікавив Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Лівий захисник Олімпіакосу Олег Рябчук потрапив до сфери інтересів донецького Шахтаря.
Про це повідомляє Giannis Chorianopoulos.
Також 23-річним футболістом збірної Молдови цікавиться Айнтрахт (Франкфурт).
Олег Рябчук перейшов до Олімпіакоса рік тому. Клуб купив його у португальського Пасуш де Феррейра за 2 мільйони євро. Портал transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро. Контракт Рябчука з Олімпіакосом діє до кінця сезону 2024/2025.
Всю свою кар'єру до переходу в грецький гранд він відіграв у Португалії та має паспорт цієї країни, проте вибрав грати за етнічну батьківщину. За збірну Молдови Бек виходив на поле 31 раз, голів не забивав.
Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.