Українські біатлоністи фінішували за межами ТОП-20 персьюту в Обергофі
Сьогодні 14:11 190
Українська Суперліга. Київ-Баскет - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:57 1167
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:19 34330
Захисник збірної Молдови зацікавив Шахтар
Сьогодні 12:39 249
Юрист: Десні загрожує примусове пониження у класі та позбавлення професійного статусу
Сьогодні 11:26 359
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 11:20 11336
Галичанка на виїзді обіграла Бріксен в 1/8 фіналу Кубка ЄГФ
Сьогодні 10:58 224
Рулав Одд знімається з чемпіонату України
Сьогодні 08:08 1807
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 07:31 3693 1
Топ-5 найбільш несподіваних перемог в історії сучасного спорту
Вчора 22:46 411
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Полісся розкрило деталі переходу Вакули

Сьогодні 15:12 37 0
Гравець уже взяв участь у кількох тренуваннях з командою
Полісся розкрило деталі переходу Вакули
#Вакула, #Полісся

Джерело - polissyafc.com.

Півзахисник донецького Шахтаря Владислав Вакула перейшов до житомирського Полісся на правах оренди на півтора року. 

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Він уже взяв участь у кількох тренуваннях з командою. Відзначимо, що Вакула - уродженець Житомирської області. Його рідним містом є Бердичів, що знаходиться за 40 кілометрів від обласного центру.

Також додамо, що на професійному рівні Вакула не грав із вересня 2021-го року. Першу частину сезону він провів в оренді в полтавській Ворсклі, але не зміг закріпити за собою місце в стартовому складі.

Це вже четверта оренда Владислава із Шахтаря. Раніше він виступав у Маріуполі, Десні та Ворсклі.

Коментарі ()