Полісся розкрило деталі переходу Вакули

Гравець уже взяв участь у кількох тренуваннях з командою

Півзахисник донецького Шахтаря Владислав Вакула перейшов до житомирського Полісся на правах оренди на півтора року.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Він уже взяв участь у кількох тренуваннях з командою. Відзначимо, що Вакула - уродженець Житомирської області. Його рідним містом є Бердичів, що знаходиться за 40 кілометрів від обласного центру.

Також додамо, що на професійному рівні Вакула не грав із вересня 2021-го року. Першу частину сезону він провів в оренді в полтавській Ворсклі, але не зміг закріпити за собою місце в стартовому складі.

Це вже четверта оренда Владислава із Шахтаря. Раніше він виступав у Маріуполі, Десні та Ворсклі.